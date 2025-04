Champions | Inter spaventa il Barcellona poi sale in cattedra Yamal 3-3 Ma pesa la doppietta di Dumfries Pagelle

Barcellona – Sarà bollente, il clima, a San Siro, martedì 6 maggio 2025. Dopo lo spettacolare 3-3 fra Barca e Inter al Camp Nou. Un 3-3 con tante occasioni e la doppia rimonta da parte dei padroni di casa: vanificato il doppio vantaggio Interista con Thuram e Dumfries. Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram, in difesa .

Champions, Barcellona-Inter 3-3 - 22.58 Pari show nell'andata delle semifinali. Ritorno a Milano martedì prossimo. Centro basso di Dumfries, tacco di Thuram, risultato mosso dopo 35". Il Barça attacca, l'Inter è letale. Sponda di Acerbi su corner, acrobazia di Dumfries (21') per lo 0-2. Magia di Yamal (24'), Sommer capitola. Sempre Yamal, stavolta traversa (26').Troppo spazio per Raphinha che fa sponda per F.Torres (38'), è il pari.

