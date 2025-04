Champions Dumfries | A Barcellona si è vista la vera Inter Mkhitaryan | Il gol annullato? Ci penserò per tutta la vita

Inter ha rischiato di fare il colpaccio a Barcellona. I nerazzurri possono sorridere dopo l'andata della semifinale di Champions League: si giocheranno tutto nel ritorno tra le mura amiche di San Siro. Ma il pirotecnico 3 a 3 maturato in Catalogna lascia paradossalmente dei rimpianti all'Inter, soprattutto per il gol del 3 a 4 annullato a Mkhitaryan per un fuorigioco millimetrico, quasi invisibile. Un'unghia del piede che potrebbe cambiare il destino di una Champions. Lo sa bene l'armeno, che a fine gara ai microfoni di Prime Video ha commentato: "Ci penserò forse per tutta la vita".Ha segnato invece Denzel Dumfries, grande protagonista con assist e doppietta. "Penso che sia stata una bella partita da parte nostra, dopo tre sconfitte abbiamo visto la vera Inter che ha giocato con cuore e sono orgoglioso.

