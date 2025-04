Champions Barcellona-Inter | secondo gol di Dumfries poi autogol di Sommer sul tiro di Raphinha Annullato gol a Mkhitaryan Diretta 3-3

Champions, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Semifinale d'andata di, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Xml2.corriere.it

Champions, Barcellona-Inter: secondo gol di Dumfries, poi autogol di Sommer sul tiro di Raphinha Diretta 3-3 - Semifinale d'andata di Champions, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗xml2.corriere.it

Bisseck a Dazn: «Contento per il gol, a volte nel secondo tempo siamo stanchi». Poi manda un messaggio al Bayern Monaco - di RedazioneIl difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari in campionato: le sue parole Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Cagliari, il difensore nerazzurro Yann Bisseck si è espresso così commentando l’importante successo ottenuto nel 32° turno di Serie A. QUANTO SONO CONTENTO DI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ di tempo per me per fare ancora gol, allora sono molto contento. 🔗internews24.com

Barcellona-Inter, la frase di Inzaghi subito dopo il gol di Thuram - Semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter molto intensa. Pazzesco vantaggio dell'Inter: dopo pochi secondi (30) assist di Dumfries dalla destra, Marcus Thuram di tacco dal centro ... 🔗msn.com

Champions League: Barcellona-Inter 3-3 DIRETTA - I gol: Thuram, doppietta di Dumfries. Per i blaugrana Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Secondo tempo senza Lautaro, esce anche Dimarco (ANSA) ... 🔗ansa.it

Champions, Barcellona-Inter 0-1: Thuram la sblocca dopo trenta secondi | La diretta - Sciolti i dubbi della vigilia. Torna Thuram in coppia con Lautaro. A sinistra gioca Dimarco. In casa blaugrana Ferran Torres gioca al posto di Lewandowski ... 🔗msn.com