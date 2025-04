Champions Barcellona-Inter | rete di tacco di Thuram raddoppia Dumfries in acrobazia Accorcia Yamal Diretta 1-2

Champions League, Barcellona-Inter: rete di tacco di Thuram. Torres si divora un gol Diretta 0-1 - Semifinale d'andata di Champions, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗xml2.corriere.it

LIVE Feyenoord-Milan 1-0, Champions League 2025 in DIRETTA: Paixao firma la rete della vittoria, si mette male per i rossoneri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96? Finisce la partita, Feyenoord-Milan 1-0. 94? Feyenoord che prova a tenere palla. 92? Ultimi assalti del Milan. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Joao Felix ad un passo dal pareggio, tiro parato. 86? Fuori Paixao, dentro Ivanusec nel Feyenoord. 84? Moussa con il destro non riesce a trovare il varco giusto. 82? Fuori Gimenez e Leao, dentro Camarda e Abraham nel Milan. 🔗oasport.it

LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Gnabry manda sull’esterno della rete! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82? Kane sbaglia da buona posizione. 80? Fuori Darmian, dentro Bisseck nell’Inter. 78? Sinistro di Gnabry, pallone sull’esterno della rete. 76? Guerreiro, Kim e Sanè, dentro Muller, Boey e Gnabry nel Bayern Monaco. 74? Fuori Mkhitaryan, dentro Frattesi nell’Inter. 72? Pronti l’ingresso in campo di Gnabry e Muller. 70? Punizione di Kimmich che finisce sulle mani di Sommer. 🔗oasport.it

