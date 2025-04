Champions Barcellona-Inter | gol da fenomeni di Thuram Dumfries e Yamal Poi il pari di Ferran Torres Si fa male Lautaro Diretta 2-2

Champions, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Semifinale d'andata di, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Xml2.corriere.it

Se ne parla anche su altri siti

Champions, Barcellona-Inter: gol da fenomeni di Thuram, Dumfries e Yamal. Poi il pari di Ferran Torres Diretta 2-2 - Semifinale d'andata di Champions, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗xml2.corriere.it

L'Inter non è il Milan: 2-0 al Feyenoord. Thuram e Lautaro gol, quarti di Champions a un passo - L'Inter regola 2-0 il Feyenoord a Rotterdam e ipoteca l'accesso ai quarti di Champions League. A differenza di quanto accaduto appena due settimane fa, questa volta l'Olanda non riserva brutte sorprese per il calcio italiano. Nell'andata degli ottavi al De Kuip, infatti, a cavallo tra i due tempi, Thuram e Lautaro Martinez segnano le due reti decisive: nella ripresa Zielinski ha fallito il calcio di rigore del possibile 3-0. 🔗liberoquotidiano.it

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, il pronostico di Champions League: non solo il GOL - Dopo due settimane di pausa successive alle sfide valevoli per i playoff, la Champions League è pronta a tornare protagonista e lo farà con le gare d’andata degli ottavi di finale, che inizieranno nella serata di oggi. Domani, mercoledì 5 marzo, andranno invece in scena le restanti quattro gare, con il programma che prevederà anche il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che si affronteranno all’Allianz Arena, con fischio d’inizio alle ore 21. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Ronaldo a Eto'o e Ibra, gli 11 grandi ex di Inter e Barcellona; Pronostico Barcellona-Inter, le quote della semifinale d'andata di Champions League; Piqué contro l'Inter sembra un ex calciatore: si addormenta su Barella e regala una posa comica; Rigore su Sensi, Barça falloso e graziato: Inter, ecco gli errori dell'arbitro Skomina. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Champions League: Barcellona-Inter 2-2 DIRETTA - Il vantaggio lampo della squadra di Inzaghi con il gol di tacco di Thuram, poi il raddoppio di Dumfries. Catalani accorciano con Yamal e pareggia con Ferran Torres (ANSA) ... 🔗ansa.it

Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE ... 🔗tg24.sky.it

Pronostico Barcellona-Inter, le quote della semifinale d'andata di Champions League - Tanti i pericoli per la difesa nerazzurra, uno di questi deve ancora compiere 18 anni: Lamine Yamal. Il baby prodigio è stato decisivo con ben due assist nella finale di Coppa del Re vinta dal suo ... 🔗corrieredellosport.it