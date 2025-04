Champions Barcellona-Inter | gol da fenomeni di Thuram Dumfries e Yamal Poi il pari di Ferran Torres Diretta 2-2

Champions, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Semifinale d'andata di, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗 Xml2.corriere.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

L'Inter non è il Milan: 2-0 al Feyenoord. Thuram e Lautaro gol, quarti di Champions a un passo - L'Inter regola 2-0 il Feyenoord a Rotterdam e ipoteca l'accesso ai quarti di Champions League. A differenza di quanto accaduto appena due settimane fa, questa volta l'Olanda non riserva brutte sorprese per il calcio italiano. Nell'andata degli ottavi al De Kuip, infatti, a cavallo tra i due tempi, Thuram e Lautaro Martinez segnano le due reti decisive: nella ripresa Zielinski ha fallito il calcio di rigore del possibile 3-0. 🔗liberoquotidiano.it

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, il pronostico di Champions League: non solo il GOL - Dopo due settimane di pausa successive alle sfide valevoli per i playoff, la Champions League è pronta a tornare protagonista e lo farà con le gare d’andata degli ottavi di finale, che inizieranno nella serata di oggi. Domani, mercoledì 5 marzo, andranno invece in scena le restanti quattro gare, con il programma che prevederà anche il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che si affronteranno all’Allianz Arena, con fischio d’inizio alle ore 21. 🔗sololaroma.it

Milan, guarda Brahim Díaz: che gol in Real-Atlético di Champions | VIDEO - Brahim Díaz, ex del Milan, ha deciso il derby di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Atlético Madrid Brahim Díaz, ex fantasista del Milan per tre stagioni, dal 2020 al 2023, ha deciso il derby di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Atlético Madrid ieri sera al 'Bernabéu': guarda, in questo video, la prodezza valsa il 2-1 ai 'Blancos'! 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Ronaldo a Eto'o e Ibra, gli 11 grandi ex di Inter e Barcellona; Pronostico Barcellona-Inter, le quote della semifinale d'andata di Champions League; Piqué contro l'Inter sembra un ex calciatore: si addormenta su Barella e regala una posa comica; Rigore su Sensi, Barça falloso e graziato: Inter, ecco gli errori dell'arbitro Skomina. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Champions League: Barcellona-Inter 2-2 DIRETTA - Il vantaggio lampo della squadra di Inzaghi con il gol di tacco di Thuram, poi il raddoppio di Dumfries. Catalani accorciano con Yamal e pareggia con Ferran Torres (ANSA) ... 🔗ansa.it

Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE ... 🔗tg24.sky.it

Inter-Barcellona, punti di forza e deboli della squadra di Flick: attacco stellare, la difesa balla un po'. Sarà un remake del 2010 - Un tempo c’erano Ronaldinho, Deco ed Eto’o, che si sono poi trasformati in Messi, Suarez e Neymar. Oggi i tre fenomeni del Barcellona sono Raphinha, Lewandowski e Yamal. Passano gli ... 🔗msn.com