Champions Barcellona-Inter finisce 3-3 | i nerazzurri reggono la qualificazione si deciderà a San Siro

Champions, in gol Thuram e Dumfries poi Yamal e Ferran Torres. Nella ripresa ancora il gol di Dumfries e l'autorete di Sommer 🔗 Semifinale d'andata di, in gol Thuram e Dumfries poi Yamal e Ferran Torres. Nella ripresa ancora il gol di Dumfries e l'autorete di Sommer 🔗 Xml2.corriere.it

Milan, la Champions si allontana e Sérgio Conceição finisce nei guai. Il motivo - Il Milan perde ancora il quarto posto che garantirebbe la Champions League si allontana e Sérgio Conceição ora rischia davvero. Il Milan prende la seconda mazzata in una settimana, prima l’eliminazione dalla Champions League ai danni del Feyenoord e nella serata di sabato contro il Torino in campionato che compromette la rincorsa al quarto posto dei rossoneri. La Juventus in caso di vittoria nella giornata odierna contro il Cagliari potrebbe portarsi a otto punti di vantaggio in attesa della partita di recupero del Milan in programma per giovedì contro il Bologna. 🔗dailymilan.it

Pronostico Roma-Verona: non finisce il sogno Champions - Roma-Verona è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. I due pareggi contro Juventus e Lazio hanno rallentato la corsa verso la Champions League della Roma. Certo, pensare che a poche giornate dal termine, dopo che la stagione era iniziata nel peggiore dei modi, i giallorossi ancora pensino a questo possibile traguardo è già qualcosa di importante. 🔗ilveggente.it

LIVE Feyenoord-Inter 0-1, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: finisce il primo tempo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 Inter che soffre ad inizio partita per il nuovo modulo con Acerbi alto, ma poi rimette tutto in sesto con la rete del solito Thuram. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Feyenoord-Inter 0-1. 43? Inter che alza il baricentro di gioco. 41? Lautaro Martinez con il destro a giro sfiora il raddoppio. 39? Gooooooooooool, Thuram, con l’esterno destro mette in rete, Feyenoord-Inter 0-1. 🔗oasport.it

Champions League, Barcellona-Inter regala spettacolo: finisce 3-3! - Inter e Barcellona regalano emozioni, gol e spettacolo, nella seconda semifinale di andata di Champions League, pareggiando con un pirotecnico 3-3. Una prima frazione di gioco altamente spettacolare, ... 🔗sportnotizie24.com

Champions League: Barcellona-Inter 3-3 - I gol: Thuram, doppietta di Dumfries. Per i blaugrana Yamal, Ferran Torres, Sommer (autogol). Il ritorno il 6 maggio a San Siro (ANSA) ... 🔗ansa.it

Barcellona-Inter, Arsenal-Psg: le due semifinali di Champions League. Quando giocano? Date e programma - Il match d'andata tra Arsenal e Paris Saint-Germain andrà in scena all'Emirates di Londra martedì 29 aprile alle ore 21. Gara di ritorno al Parco dei Principi il 7 maggio alle ore 21. 🔗ilmessaggero.it