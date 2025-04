Champions Barcellona-Inter 3-3

Inter è letale. Sponda di Acerbi su corner, acrobazia di Dumfries (21') per lo 0-2. Magia di Yamal (24'), Sommer capitola. Sempre Yamal, stavolta traversa (26').Troppo spazio per Raphinha che fa sponda per F.Torres (38'), è il pari. Occasione Dimarco. Poi corner con stacco di Dumfries (63'). Ma al 65' botta di Raphinha, traversa,Sommer tocca di schiena e fa autogol (65'). 🔗 22.58 Pari show nell'andata delle semifinali. Ritorno a Milano martedì prossimo. Centro basso di Dumfries, tacco di Thuram, risultato mosso dopo 35". Il Barça attacca, l'è letale. Sponda di Acerbi su corner, acrobazia di Dumfries (21') per lo 0-2. Magia di Yamal (24'), Sommer capitola. Sempre Yamal, stavolta traversa (26').Troppo spazio per Raphinha che fa sponda per F.Torres (38'), è il pari. Occasione Dimarco. Poi corner con stacco di Dumfries (63'). Ma al 65' botta di Raphinha, traversa,Sommer tocca di schiena e fa autogol (65'). 🔗 Servizitelevideo.rai.it

