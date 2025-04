Cesena onora Corrado Benedetti | palestra intitolata al cuore bianconero

Cesena e il Cesena non hanno dimenticato Corrado Benedetti, autentico cuore bianconero, prima giocatore (139 presenze e 4 reti) del Cavalluccio, poi tecnico vincente che ha riportato i romagnoli in B (stagione '97-'98) e allenando il settore giovanile si è pure aggiudicato un titolo italiano Berretti. Il difensore Cesenate doc è scomparso a soli 57 anni dopo una breve malattia il 15 febbraio 2014 e la sua competenza, la sua bontà e il suo amore incondizionato per il Cavalluccio hanno portato il Comune di Cesena e il Cesena Fc a intitolargli la palestra (di fianco allo spogliatoio della prima squadra) dove a Villa Silvia nel Centro sportivo Alberto Rognoni si allenano da anni i bianconeri. Insomma una testimonianza tangibile d'affetto e riconoscenza a Benedetti per quello che è stato il suo regno.

