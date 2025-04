Cesena lo sfregio dell’antifascismo istituzionale al ricordo di Sergio Ramelli

Cesena non c'è spazio per Sergio Ramelli. Sembra incredibile, ma è la cruda e triste realtà venuta a galla nell'ultimo consiglio comunale. Ovvero quello svoltosi proprio nella giornata di ieri, cinquantennale della morte del giovane militante missino. La proposta di Fratelli d'ItaliaLa maggioranza di centro-sinistra, infatti, ha bocciato la mozione di Nicholas Pellegrini, consigliere di minoranza eletto nelle file di Fratelli d'Italia, inerente all'intitolazione di un giardino al giovane del Fronte della Gioventù – aggredito a colpi di chiave inglese il 13 marzo 1975 da un commando del comunismo extraparlamentare e deceduto dopo una lunga agonia il 29 aprile successivo. Le motivazioni del diniego, riportate dal Giornale, arrivano al limite dell'assurdo. Come ci spiega il quotidiano fondato da Indro Montanelli, l'antifascismo Cesenate "vuole evitare che in città siano presenti luoghi dove nostalgici possano ritrovarsi a fare saluti romani e dove possano esserci rigurgiti fascisti".

