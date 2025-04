Certificazioni Fimi | dischi di platino per Lazza Sfera Ebbasta Gigi D’Alessio

Certificazioni Fimi questa settimana premiano con i dischi di platino artisti che sono in vetta alle classifiche come Lazza reduce dalla pubblicazione di Locura, nuovo lavoro in studio arrivato lo scorso settembre nel mercato musicale e Sfera Ebbasta attualmente al secondo posto con Shiva ed il loro joint album Santana Money Gang.Sono cinque i dischi di platino per l'omonimo album di Sfera Ebbasta. Pubblicato nel 2016, ha consacrato il trapper come uno dei protagonisti della scena trap italiana. Il secondo lavoro in studio di Gionata Boschetti ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi ed è stato prodotto da Charlie Charles e Kore. L'album è stato anticipato dal singolo BRNBQ e Figli Di Papà. Urban Hymns dei The Verve è certificato disco di platino: il terzo lavoro in studio di Richard Ashcroft e soci pubblicato nel 1997 ottiene un successo mondiale trascinato dalla super hit Bitter Sweet Symphony, contenente il sample dei The Last Time dei Rolling Stones.

