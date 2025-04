Cerro Maggiore fermato per un controllo sul Sempione | la Polizia Locale arresta un ricercato

Cerro Maggiore (Milano) 30 aprile 2025 - Una sicurezza reale, tangibile, fatta di presenza costante sul territorio e di sinergia tra le forze dell'ordine: è questo il messaggio forte che arriva dall'operazione congiunta messa a segno lunedì 28 aprile lungo la Strada Statale del Sempione. Proprio lì, durante un posto di controllo frutto della collaborazione tra le Polizie Locali di San Vittore Olona e Cerro Maggiore, è stato fermato un veicolo con targa straniera, segnalato dai varchi automatici per alcune anomalie riscontrate nei dati di circolazione.Alla guida del mezzo, un uomo di nazionalità rumena. Gli agenti, con grande prontezza, hanno proceduto agli accertamenti di rito, scoprendo che sul soggetto pendeva un mandato di cattura. Senza esitazione è stata allertata la Stazione dei Carabinieri competente, che ha immediatamente raggiunto il posto e proceduto con l'arresto, l'identificazione e la fotosegnalazione dell'uomo.

