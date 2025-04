Cerca di fare la spesa gratis al supermercato | denunciato un 68enne

Cerca di uscire dal supermercato con due sacchetti della spesa, ma finisce con una denuncia.Gli agenti della squadra volanti di Verbania sono intervenuti dopo la chiamata dell'addetto alla sicurezza del negozio, che aveva sorpreso un 68enne con merce rubata. L'uomo, già noto al personale del. 🔗 Novaratoday.it - Cerca di fare la spesa "gratis" al supermercato: denunciato un 68enne di uscire dalcon due sacchetti della, ma finisce con una denuncia.Gli agenti della squadra volanti di Verbania sono intervenuti dopo la chiamata dell'addetto alla sicurezza del negozio, che aveva sorpreso uncon merce rubata. L'uomo, già noto al personale del. 🔗 Novaratoday.it

