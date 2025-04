C' era una volta a Hollywood Steven Soderbergh | Stupito che Quentin Tarantino abbia accettato

Steven Soderbergh non si capacità di come Tarantino abbia concesso la sua proprietà con tanta serenità, affidando il sequel del suo cult nelle mani di David Fincher e Netflix. L'annuncio dell'arrivo di un sequel di C'era una volta a. Hollywood incentrato sul personaggio di Cliff Booth e diretto da David Fincher ha Stupito molti addetti ai lavori, non ultimo Steven Soderbergh. Il regista di Presence nonché amico intimo di David Fincher non ha nascosto il suo stupore di fronte all'arrendevolezza di Tarantino, che si sarebbe lasciato convincere ad affidare la sua creatura ad altre mani che non siano le sue. Secondo quanto svelato, l'idea di un sequel delle avventure di Cliff Booth è dello stesso Brad Pitt. Da tempo lui e David Fincher cercano nuovi progetti da realizzare insieme . 🔗 Movieplayer.it - C'era una volta a... Hollywood, Steven Soderbergh: "Stupito che Quentin Tarantino abbia accettato"

Leonardo DiCaprio: Netflix gli ha offerto 3 milioni per un cameo nel sequel di C'era una volta a... Hollywood? - DiCaprio starebbe facendo innervosire i dirigenti di Netflix con richieste economiche esose, ma la sua apparizione dovrebbe limitarsi a un semplice cameo. Qualche settimana fa è stato annunciato il coinvolgimento di David Fincher in un sequel (molto libero, a dirla tutta) di C'era una volta in... Hollywood che vedrà il ritorno di Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth. Fincher raccoglierà l'eredità di Quentin Tarantino per conto di Netflix riesumando quello che avrebbe dovuto essere il suo decimo e ultimo film, e utilizzerà la sua sceneggiatura. 🔗movieplayer.it

C'era una volta a... Hollywood: nuovi dettagli del film con Brad Pitt diretto da David Fincher - Nuove anticipazioni riguardanti il nuovo film diretto da David Fincher con star Brad Pitt svelano dei dettagli sul progetto legato a C'era una volta a... Hollywood. Alcuni giorni fa è stato svelato che Davif Fincher è al lavoro su un film con star Brad Pitt che dovrebbe essere dedicato a Cliff Booth, il personaggio che l'attore ha interpretato in C'era una volta a... Hollywood, diretto da Quentin Tarantino. 🔗movieplayer.it

C’era una volta a… Hollywood: David Fincher dirigerà il sequel con Brad Pitt - C’era una volta a… Hollywood: David Fincher dirigerà il sequel con Brad Pitt David Fincher dirigerà un sequel di “C’era una volta a… Hollywood“, e Quentin Tarantino scriverà la sceneggiatura del seguito del suo film. Variety conferma che il progetto, che non ha un titolo ufficiale, è in fase di preparazione presso Netflix, dove Fincher ha un accordo di first look. Brad Pitt riprenderà il ruolo dello stuntman Cliff Booth. 🔗cinefilos.it

C'era una volta a... Hollywood, Steven Soderbergh: "Stupito che Quentin Tarantino abbia accettato" - L'annuncio dell'arrivo di un sequel di C'era una volta a... Hollywood incentrato sul personaggio di Cliff Booth e diretto da David Fincher ha stupito molti addetti ai lavori, non ultimo Steven Soderbe ... 🔗msn.com

C'era una volta a... Hollywood: il sequel diretto da David Fincher con Brad Pitt ha ora un titolo - Il sequel di C'era una volta a Hollywood... annunciato a sorpresa poche settimane fa da Netflix avrebbe adesso un titolo ufficiale. A rivelarlo ufficiosamente è Deadline, che ha anticipato anche alcun ... 🔗msn.com

C'era una volta a Hollywood 2: svelato il titolo e la trama del sequel di David Fincher - Brad Pitt tornerà nei panni dell'iconico Cliff Booth nel sequel di C'era una volta a Hollywood, scritto da Quentin Tarantino. 🔗cinema.everyeye.it