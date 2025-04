Centro per la famiglia Porte aperte il venerdì a Civitanova Alta

venerdì un pomeriggio dedicato alle famiglie e ai bambini. Il Centro per la famiglia, servizio promosso dall'assessorato alla famiglia e gestito dall'Asp Paolo Ricci all'interno del "Progetto Civitanova Città con l'Infanzia", ha presentato il progetto "Incontriamoci al Centro". Tutti i venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, il Centro per la famiglia è aperto per accogliere famiglie e bambini e ragazzi per favorire la socializzazione e la condivisione all'interno di uno spazio ludico. Il momento di aggregazione ha luogo nel Centro per la famiglia, vicolo San Silvestro 11, a Civitanova Alta. Con il bel tempo sarà possibile utilizzare anche il cortile del Centro e svolgere le attività all'aperto sotto il sole. Lo spazio ricreativo permetterà a grandi e piccoli di creare connessioni, muovendosi tra giochi, attività e laboratori creativi.

