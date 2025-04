Centri Commerciali Aperti a Roma per il 1 Maggio

Roma anche giovedì 1° Maggio. Mentre molti si godranno un giorno di riposo, diversi Centri Commerciali della Capitale terranno le loro porte aperte, seppur con possibili variazioni di orario per alcuni esercizi.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Ecco una panoramica dei Centri Commerciali che accoglieranno i visitatori il 1° Maggio a Roma:Castel Romano Designer Outlet: Gli amanti delle grandi firme a prezzi scontati potranno recarsi in via Ponte di Piscina Cupa, 64, dove l'outlet sarà aperto dalle 10:00 alle 20:00.Valmontone Outlet: Anche l'outlet di Valmontone, situato in via della Pace, sarà operativo dalle 10:00 alle 21:00 per i negozi, mentre l'area food court resterà aperta fino alle 23:00.

