‘Cento negozi una sola vetrina‘ Più valore allo shopping

A dare luce e vivacità al paese di Fornaci sono anche i tanti negozi che, con le loro vetrine accese e le proposte offerte durante tutto l'anno, rappresentano il cuore pulsante del territorio e l'anima del tessuto commerciale del comune di Barga. Una vocazione più che conclamata che tra alti e bassi, propri dei vari settori merceologici presenti e dei periodi contingenti, offre una buona "resistenza" continuando a essere rilevante, attiva e manifesta, con una moltitudine di attività commerciali storiche e altre più recenti che ogni giorno sono pronte ad accogliere i loro clienti. Qui è presente uno dei primi Centri Commerciali Naturali della Valle, che è a tutt'oggi il più grande e vario della MediaValle del Serchio, denominato "Cento negozi una sola vetrina".

