C’è una strage di gatti muoiono per la peritonite infettiva Un farmaco potrebbe salvarli ma in Italia non è autorizzato | l’allarme degli animalisti

gatti malati vengono privati di un trattamento potenzialmente salvavita contro la FIP, la peritonite infettiva felina che sta uccidendo un numero sempre maggiore di mici. Eppure il farmaco esiste: è il GS-441524, già autorizzato nel Regno Unito dal 2021, ma in Italia l’iter per la sua registrazione è fermo. Per questo motivo LNDC Animal Protection ha lanciato nelle scorse settimane una petizione nazionale rivolta al Ministero della Salute per chiedere l’immediata autorizzazione all’uso veterinario del farmaco antivirale in questione. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato il Dottor Luca Giansanti, veterinario romano molto seguito sui social, per saperne di più sulla malattia e sugli scenari che attualmente i padroni di gatti con FIP si trovano a vivere.Che cos’è la FIP?La peritonite infettiva felina è una malattia causata da un virus che conosciamo molto bene, il Coronavirus. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “C’è una strage di gatti, muoiono per la peritonite infettiva. Un farmaco potrebbe salvarli ma in Italia non è autorizzato”: l’allarme degli animalisti Ogni giornomalati vengono privati di un trattamento potenzialmente salvavita contro la FIP, lafelina che sta uccidendo un numero sempre maggiore di mici. Eppure ilesiste: è il GS-441524, giànel Regno Unito dal 2021, ma inl’iter per la sua registrazione è fermo. Per questo motivo LNDC Animal Protection ha lanciato nelle scorse settimane una petizione nazionale rivolta al Ministero della Salute per chiedere l’immediata autorizzazione all’uso veterinario delantivirale in questione. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato il Dottor Luca Giansanti, veterinario romano molto seguito sui social, per saperne di più sulla malattia e sugli scenari che attualmente i padroni dicon FIP si trovano a vivere.Che cos’è la FIP?Lafelina è una malattia causata da un virus che conosciamo molto bene, il Coronavirus. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

“È una strage e non si tratta di un caso isolato”: gatti avvelenati in massa con potenti pesticidi, 13 mici uccisi e altri 7 dispersi - Una vera e propria strage di gatti quella avvenuta nella periferia di Carmiano, in provincia di Lecce, dove ignoti hanno disseminato bocconi avvelenati contenenti potenti pesticidi. Almeno 13 mici sono morti e altri 7 dispersi. A denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine è stata una volontaria animalista, proprietaria di alcuni dei felini uccisi. Secondo la donna, non si tratterebbe di un caso isolato: nella zona del Salento settentrionale, infatti, si sarebbero già verificati episodi simili in passato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Strage di gatti nella notte, la mamma non si allontana dalla cesta: è caccia al criminale - Quattro mici uccisi e un quinto in pericolo di vita. E' successo a San Martino di Lupari nella notte tra venerdì e sabato. Ad attirare le persone che hanno poi avvisato i carabinieri, la mamma della cucciolata, trovata disperata vicino alla cesta in cerca di aiuto. Ora è partita la caccia al... 🔗padovaoggi.it

Nuova strage di gatti nel quartiere: "Uccisi con pasti avvelenati" - Risulta decimata la colonia felina di Via Vincenzo Janofolla, nel quartiere napoletano di Miano, nella zona Nord. I gatti, probabilmente, stanno morendo avvelenati, come denunciato da una volontaria che li cura. Sul luogo dove vive la colonia, infatti, la volontaria ha trovato resti di pasti dati... 🔗napolitoday.it

Ne parlano su altre fonti

“C’è una strage di gatti, muoiono per la peritonite infettiva; Salento, avvelenati con il seccatutto: strage di cani e gatti; Botti di Capodanno, animali feriti, uccisi o in fuga per lo spavento: «Ogni anno è una strage»; Strage di cani per avvelenamento a Roccabernarda, carabinieri avviano indagine. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Strage di gatti per la FIP. C’è il farmaco ma non è autorizzato in Italia. La petizione di LNDC Animal Protection - Nonostante le evidenze scientifiche e l’esperienza clinica positiva di altri Paesi, in Italia l’iter per la registrazione del farmaco è fermo ... 🔗pugliain.net

Strage di gatti in provincia di Bari per un’epidemia di parvovirosi. “È mortale per i non vaccinati” - Strage di gatti a Casamassima, in provincia di Bari. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini preoccupati per le inspiegabili morti nella colonia felina di via Taranto, è stata attivata una ... 🔗msn.com

Strage di gatti a Riposto: «Uccisi da esche avvelenate» - Strage di gatti a Torre Archirafi, frazione di Riposto (in provincia di Catania). A denunciarlo sono i volontari del coordinamento etneo del partito animalista. Secondo quanto ricostruito ... 🔗meridionews.it