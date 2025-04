C’è un cardinale che potrebbe non partecipare al conclave perché non si sa quando è nato

quando è nato il cardinale Philippe Ouédraogo? Nell’annuario pontificio 2024 risultava la data del 25 gennaio 1945, nell’edizione di quest’anno, che verrà pubblicata a breve, l’ottantesimo compleanno slitterà al 31 dicembre. La notizia è stata anticipata dal vaticanista Hendro Munsterman sulla testata Nederlands Dagblad e ha un peso significativo: gli undici mesi in meno sul passaporto del porporato africano lasciano aperte per lui le porte della Cappella Sistina fino a fine anno, nel caso di un conclave. Secondo la Costituzione vaticana Universi dominici gregis, che regola le norme della sede vacante, al compimento degli ottant’anni i cardinali perdono infatti il diritto di votare per l’elezione del papa.Il cardinale Ouédraogo ha sia 80 che 79 anniNe ha 79 stando al suo passaporto, documento che riporta come data di nascita il 31 dicembre del 1945. 🔗 Metropolitanmagazine.it - C’è un cardinale che potrebbe non partecipare al conclave perché non si sa quando è nato ilPhilippe Ouédraogo? Nell’annuario pontificio 2024 risultava la data del 25 gennaio 1945, nell’edizione di quest’anno, che verrà pubblicata a breve, l’ottantesimo compleanno slitterà al 31 dicembre. La notizia è stata anticipata dal vaticanista Hendro Munsterman sulla testata Nederlands Dagblad e ha un peso significativo: gli undici mesi in meno sul passaporto del porporato africano lasciano aperte per lui le porte della Cappella Sistina fino a fine anno, nel caso di un. Secondo la Costituzione vaticana Universi dominici gregis, che regola le norme della sede vacante, al compimento degli ottant’anni i cardinali perdono infatti il diritto di votare per l’elezione del papa.IlOuédraogo ha sia 80 che 79 anniNe ha 79 stando al suo passaporto, documento che riporta come data di nascita il 31 dicembre del 1945. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, il cardinale Ravasi apre alle dimissioni: «Potrebbe farlo. Fake news? C'è forte corrente anti-Bergoglio» - Papa Francesco è al settimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, affetto da polmonite bilaterale: la notte è trascorsa bene, questa mattina si è alzato e ha fatto... 🔗leggo.it

Perché Papa Francesco non si dimetterà ora e cosa potrebbe aspettare, secondo il cardinale Ravasi - Se Papa Francesco "dovesse avere delle difficoltà gravi a svolgere il suo servizio", non è detto che non prenda la decisione di dimettersi. A fare quest'ipotesi sul futuro del pontefice è il cardinale Gianfranco Ravasi che in una lunga intervista ha spiegato: "Il suo desiderio è quello di compiere almeno il Giubileo, l’anno santo dedicato alla speranza che sente come il suo grande momento".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, cardinale Ravasi su possibili dimissioni: “Potrebbe farlo” - Il cardinale Gianfranco Ravasi intervenuto nel corso di ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5 ha parlato dell’ipotesi dimissioni di Papa Francesco, ricoverato da 7 giorni all’ospedale Gemelli di Roma, per curare una polmonite. L’agenzia stampa LaPresse riporta le parole del cardinale Ravasi. Le parole del Cardinale Ravasi “Se è verosimile l’ipotesi che Papa Francesco si possa dimettere? Io penso che possa farlo – spiega il cardinale Ravasi – perché è una persona che, da questo punto di vista, è abbastanza decisa nelle sue scelte. 🔗dayitalianews.com

Se ne parla anche su altri siti

C'è un cardinale che potrebbe non partecipare al conclave perché non si riesce a capire quando è nato; C'è un favorito come nuovo papa, dopo Francesco: Parte da quota 40; Parolin “liquida” Becciu: il caso scuote il conclave (ma lui resiste). Giallo su due atti papali; Chi è Pietro Parolin, cardinale italiano che potrebbe essere successore di Papa Francesco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

C’è un cardinale che potrebbe non partecipare al conclave perché non si riesce a capire quando è nato - Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, ha 80 anni o 79? Nessuno riesce a trovare la risposta. 🔗rivistastudio.com

Chi è Pietro Parolin, cardinale italiano che potrebbe essere successore di Papa Francesco - secondo i bookmaker non c’è già storia: il prossimo Papa sarà uno tra il cardinale italiano Pietro Parolin e quello filippino Luis Antonio Tagle. Stando alle quote delle agenzie britanniche ... 🔗tg24.sky.it

Ma quindi il cardinale Becciu potrà partecipare al Conclave per eleggere il nuovo papa? - Il cardinale Becciu, direttamente dalla Sardegna, ha fatto sapere che vuole partecipare al Conclave, convinto di averne il diritto e di poter dunque essere tra i cardinali elettori per la votazione de ... 🔗mowmag.com