Gianluca De Rubertis, assortito insieme alla vocalist Alessandra Contini (ricordate il tormentone dell’indolenza intitolato “Pop Porno”? E il suo videoclip? Ma soprattutto, vi ricordate ancora di Mtv?). 🔗 Ilfoglio.it - C’è chi ogni tanto riaffiora nell’indie italiano. Come Gianluca De Rubertis Qualche nota sulla bella geografia dei cosiddetti “talenti minori”. Che sovente non sono affatto tali. Perché, per fretta o distrazione, ci sono artisti che finisci per perdere di vista, e quando te ne rendi conto ti dispiace e provi a ritrovarne le tracce. Parliamo di musicisti italiani, perlopiù semi-emersi nel panorama nazionale, ma con i quali il primo incontro casuale è stato fecondo di buone emozioni. Qualche esempio? A suo tempo, e parliamo di quasi vent’anni fa, seguimmo con interesse, anche su queste pagine, la breve parabola de Il Genio, un duo di pop elettronico leccese voluto dal musicista e compositoreDe, assortito insieme alla vocalist Alessandra Contini (ricordate il tormentone dell’indolenza intitolato “Pop Porno”? E il suo videoclip? Ma soprattutto, vi ricordate ancora di Mtv?). 🔗 Ilfoglio.it

Cosa si diranno Patty Pravo e Madonna su Instagram? "Ogni tanto chattiamo" ha rivelato la cantante italiana - Madonna ha recentemente iniziato a seguire Patty Pravo su Instagram. La notizia che ha entusiasmato i fan delle due icone della musica. Il legame social è stato svelato da Marco Liorni nell’ultima puntata di del programma Ora o mai più, in cui la cantante veneziana è giudice. I fan delle due icone musicali adesso non possono far altro che sperare in una collaborazione. Patty Pravo, oltre 50 anni di carriera in 50 foto ... 🔗iodonna.it

Harry di nuovo ‘in panchina’, ogni tanto sullo sfondo della nuova serie di Meghan - (Adnkronos) – Un principe Harry ancora una volta in panchina. Anche se 'With love, Meghan' è la serie (contestatissima) della duchessa di Sussex, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare il ruolo del secondogenito di re Carlo, di nuovo messo da parte, 'spare', come lui stesso si definisce nella sua scandalosa autobiografia. […] 🔗periodicodaily.com

Nadal: «Ogni tanto mi sveglio di soprassalto, credendo di dover scendere in campo» - “Alla fine ho sempre delle cose da fare”, dice Rafa Nadal abbracciando la sua nuova vita da leggenda in pensione. “Non è più come prima, quando c’era una routine fissa. Adesso, faccio le cose in modo casuale, ma insomma, faccio un sacco di cose, cerco di imparare dagli altri che possono motivarmi e, inoltre, un po’, ho il compito di organizzare il mio futuro, cosa mi piace di più, cosa mi piace di meno…”. 🔗ilnapolista.it

