CdM via libera all’accordo sul gas con Germania e Svizzera

Germania, il Governo della Confederazione Svizzera ed il Governo della Repubblica Italiana».Questo accordo è stato siglato a Berlino, durante il “Dialogo di Berlino sulla transizione energetica”, il 19 marzo dello scorso anno. 🔗 Panorama.it - CdM, via libera all’accordo sul gas con Germania e Svizzera Si è appena concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Tanti i temi affrontati, dalle «disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche» al decreto Primo maggio in funzione della sicurezza sul lavoro, passando all’inasprimento delle pene per le aggressioni al personale scolastico. Si segnala anche, in particolare, la «ratifica ed esecuzione dell’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di, il Governo della Confederazioneed il Governo della Repubblica Italiana».Questo accordo è stato siglato a Berlino, durante il “Dialogo di Berlino sulla transizione energetica”, il 19 marzo dello scorso anno. 🔗 Panorama.it

