Cdm alla vigilia del Primo maggio | niente decreto sul lavoro convocato un tavolo di confronto Meloni | 650 milioni per la sicurezza

sicurezza sul lavoro. Sono questi alcuni dei temi posti oggi, 30 aprile, sul tavolo dal Consiglio dei ministri (Cdm). alla conferenza stampa erano presenti i ministri interessati, Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e del Mare, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, mentre Giorgia Meloni non era presente in conferenza stampa ma ha postato un video sui social mentre l’incontro coi giornalisti era in corso. Nonostante oggi sia la vigilia del Primo maggio, contrariamente alle attese, il governo non ha presentato alcun decreto sul lavoro. È stato però annunciato l’avvio di un tavolo di confronto con le parti sociali che saranno convocate per l’8 maggio, in mattinata «per mettere in campo le risorse necessarie per rafforzare la percezione e l’adempimento in materia di sicurezza» spiega Calderone. 🔗 Misure per i territori alluvionati e di sostegno alle famiglia che vivono nell’area dei Campi Flegrei. Ma anche istruzione e un focus sullasul. Sono questi alcuni dei temi posti oggi, 30 aprile, suldal Consiglio dei ministri (Cdm).conferenza stampa erano presenti i ministri interessati, Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e del Mare, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e la ministra delMarina Elvira Calderone, mentre Giorgianon era presente in conferenza stampa ma ha postato un video sui social mentre l’incontro coi giornalisti era in corso. Nonostante oggi sia ladel, contrariamente alle attese, il governo non ha presentato alcunsul. È stato però annunciato l’avvio di undicon le parti sociali che saranno convocate per l’8, in mattinata «per mettere in campo le risorse necessarie per rafforzare la percezione e l’adempimento in materia di» spiega Calderone. 🔗 Open.online

Cdm alla viglia del Primo maggio: niente decreto sul lavoro, convocato un tavolo di confronto. Meloni: «650 milioni per la sicurezza» - Misure per i territori alluvionati e di sostegno alle famiglia che vivono nell’area dei Campi Flegrei. Ma anche istruzione e un focus sulla sicurezza sul lavoro. Sono questi alcuni dei temi posti oggi, 30 aprile, sul tavolo dal Consiglio dei ministri (Cdm). Alla conferenza stampa erano presenti i ministri interessati, Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e del Mare, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, mentre Giorgia Meloni non era presente in conferenza stampa ma ha postato un video sui social mentre l’incontro coi ... 🔗open.online

