cavriglia boom di turisti

Cavriglia si conferma protagonista del turismo in Valdarno: con 134.397 presenze registrate nel 2024, il comune si posiziona al primo posto nel comprensorio e al terzo nella classifica provinciale di Arezzo. Un traguardo definito significativo, che segna una crescita decisa rispetto al 2019, anno in cui le presenze turistiche erano 76.775. Un trend in forte ascesa che, come ha ricordato l'amministrazione comunale, non è il risultato di dinamiche occasionali, ma il frutto di una strategia di lungo periodo portata avanti dall'esecutivo in questi anni. Al centro, un progetto ambizioso di trasformazione territoriale, che ha puntato sulla valorizzazione delle risorse locali, su una diversificazione dell'offerta turistica e sull'attrattività verso investimenti privati nel settore dell'accoglienza.

