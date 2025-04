Cavalieri Union Prato | sfide e speranze per il futuro del Montano

Prato non si riesca a fare sport di alto livello anche perché alle istituzioni non interessa. Faccio un esempio su tutti: ad oggi non sappiamo se e quando riavremo il Montano, come possiamo programmare la prossima stagione?". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi non usa mezzi termini: l’impianto di viale Galilei sta rinascendo ed il colpo d’occhio del nuovo manto in erba sintetica è senz’altro notevole, ma il club è privo ormai da un anno e quattro mesi di quella che era la soluzione migliore in termini logistici ed economici per gli allenamenti. Una vicenda che, come avvenuto anche per il Viaccia, si è forse ripercossa anche sul lato sportivo.La sconfitta di domenica scorsa contro il Biella ha condannato la società alla retrocessione dal girone di merito: ve l’aspettavate?"Vincere a Biella sarebbe stato difficile, ne eravamo consapevoli. 🔗 Lanazione.it - Cavalieri Union Prato: sfide e speranze per il futuro del Montano "Temo che anon si riesca a fare sport di alto livello anche perché alle istituzioni non interessa. Faccio un esempio su tutti: ad oggi non sappiamo se e quando riavremo il, come possiamo programmare la prossima stagione?". Il direttore sportivo dei, Francesco Fusi non usa mezzi termini: l’impianto di viale Galilei sta rinascendo ed il colpo d’occhio del nuovo manto in erba sintetica è senz’altro notevole, ma il club è privo ormai da un anno e quattro mesi di quella che era la soluzione migliore in termini logistici ed economici per gli allenamenti. Una vicenda che, come avvenuto anche per il Viaccia, si è forse ripercossa anche sul lato sportivo.La sconfitta di domenica scorsa contro il Biella ha condannato la società alla retrocessione dal girone di merito: ve l’aspettavate?"Vincere a Biella sarebbe stato difficile, ne eravamo consapevoli. 🔗 Lanazione.it

Rugby. Banca Centro Cus sconfitto dai Cavalieri Union Prato. Conquistato comunque in punto di ‘bonus difensivo’ - Il Banca Centro Cus Siena Rugby è uscito sconfitto dalla sfida contro i Cavalieri Union Prato Sesto con il punteggio di 22-17, ma è riuscito comunque a conquistare il punto di bonus difensivo, dimostrando carattere e solidità nonostante le numerose assenze. L’inizio di gara è stato molto equilibrato, con azioni offensive da entrambe le parti. Al 17’, i padroni di casa sono rimasti in inferiorità numerica per un cartellino giallo, i cussini hanno sfiorato la meta in più occasioni: al 20’, una maul avanzante da touche a cinque metri non è stata finalizzata, al 22’ Ricci è stato fermato in piena ... 🔗sport.quotidiano.net

Cavalieri Union-Cus Torino: sfida decisiva per la salvezza e l'addio di Giovanchelli - Circa un anno fa, Cavalieri Union-Cus Torino era una delle semifinali playoff e metteva di fronte due formazioni che sognavano la promozione. Quasi dodici mesi dopo, la stessa sfida varrà una buona fetta di salvezza: i piemontesi sono praticamente salvi, toccherà adesso agli uomini di Alberto Chiesa raggiungere lo stesso traguardo. Un match, quello che andrà in scena alle 15,30 odierne, valido per la penultima giornata del campionato di Serie A. 🔗lanazione.it

Cavalieri Union, altro stop in Veneto: vince Verona - Prato, 15 febbraio 2025 - Una formazione ancor più giovane del solito, che ha venduto cara la pelle. Alla fine però, ha vinto Verona: il 42-22 finale ha premiato i padroni di casa ed i Cavalieri Union saranno chiamati a riscattarsi una volta di più. La nota positiva è rappresentata dall'impiego dei giovani Tizzi e Quaranti (in primis) che lasciano ben sperare. I Cavalieri restano penultimi a quota 17 punti nel girone 1: la nuova pausa servirà per riposarsi e prepararsi ad un'altra trasferta insidiosa, quella del 2 marzo prossimo a Padova per incontrare il Petrarca “B”. 🔗sport.quotidiano.net

Cavalieri Union Prato: sfide e speranze per il futuro del Montano - Il direttore sportivo Fusi discute le difficoltà logistiche e la retrocessione, ma guarda avanti con progetti per il Montano. 🔗lanazione.it

Cavalieri Union: sfida decisiva contro Biella per la salvezza in Serie A - I Cavalieri Union affrontano Biella in una partita cruciale per la permanenza in Serie A, sperando anche nel risultato dell'Avezzano. 🔗msn.com

Prato, i Cavalieri si svegliano al momento giusto: battuto Avezzano nella sfida salvezza - PRATO. La vittoria più importante dell’anno arriva nel momento decisivo della stagione, i Cavalieri Union vincendo con ... raggiunto il successo nella sfida salvezza più importante della ... 🔗msn.com