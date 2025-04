Catturato narcotrafficante | latitante dal 2008 deve scontare 24 anni di carcere

latitante dal 2008 e ricercato in campo internazionale. Su di lui pendeva un provvedimento di esecuzione di sentenza di condanna emesso dalla Procura Generale presso la Corte. 🔗 Casertanews.it - Catturato narcotrafficante: latitante dal 2008, deve scontare 24 anni di carcere È stato arrestato il 29 aprile scorso nella città di Fier, in Albania, il cittadino albanese Haxhiu Bardlhyl, 66enne,dale ricercato in campo internazionale. Su di lui pendeva un provvedimento di esecuzione di sentenza di condanna emesso dalla Procura Generale presso la Corte. 🔗 Casertanews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Latitante 38enne si confondeva tra i braccianti agricoli in Sicilia, catturato: i dettagli dell'operazione - A Catania, un cittadino romeno è stato arrestato per mandato europeo. Era ricercato per rapina e traffico di stupefacenti. 🔗notizie.virgilio.it

Catturato il latitante Carmine Mazzotta, si nascondeva in un B&B a Torre Lapillo: i dettagli dell'operazione - Catturato a Torre Lapillo il latitante Carmine Mazzotta, condannato a 30 anni per omicidio. Si nascondeva in un B&B vicino alla spiaggia. 🔗notizie.virgilio.it

Latitante catturato a Marina di Gioiosa Ionica: doveva scontare 10 anni per spaccio, arrestata una parente - Un latitante di Marina di Gioiosa Ionica arrestato per traffico di stupefacenti: era ricercato da dieci giorni. 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Catturato narcotrafficante: latitante dal 2008, deve scontare 24 anni di carcere; Arrestato broker del narcotraffico internazionale, era latitante; Latitanti di massima pericolosità inseriti nel 'programma speciale di ricerca' del Ministero dell’Interno; Arrestato in un vivaio narcotrafficante latitante da cinque anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fuga e cattura: la storia di un latitante di Foresto Sparso condannato a dieci anni di carcere - Seguendo il veicolo fino a una casa isolata, hanno scoperto che apparteneva alla madre del latitante. Un controllo della targa ... culminato nell’arresto dell’uomo. La cattura e il trasferimento in ... 🔗gaeta.it

‘Ndrangheta: catturato in Francia dalla polizia il latitante Franco - REGGIO CALABRIA – Il latitante Giovanni Franco, di 66 anni, e’ stato rintracciato e catturato ad Antibes, in Francia, dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria con il coordinamento dello Sco. Franco era ... 🔗primapress.it

Latitante da 6 mesi, catturato a Leporano il 35enne Daniele Di Palmo: ha sparato a un uomo a Francavilla Fontana - FRANCAVILLA FONTANA -Il 35enne Daniele Di Palmo, latitante da oltre sei mesi, è stato arrestato dai carabinieri a Leporano, in provincia di Taranto. L’uomo - ritenuto dagli investigatori al ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it