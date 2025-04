Catania si svuota bando da 8 milioni contro lo spopolamento | a chi è rivolto e come partecipare

spopolamento. Numeri che ci proiettano in un domani poco roseo non solo per i. 🔗 Cataniatoday.it - Catania si svuota, bando da 8 milioni contro lo spopolamento: a chi è rivolto e come partecipare Bellissimi borghi della Sicilia trasformati in un cumulo di macerie. Non stiamo immaginando un futuro distopico ma la prossima realtà tratteggiata dai dati che fotografano due emergenze silenti per l’Isola: denatalità e. Numeri che ci proiettano in un domani poco roseo non solo per i. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Nuovo bando dell'università di Catania per gli studenti internazionali: 320 posti e 50 borse di studio - L’università di Catania si proietta verso una dimensione sempre più internazionale, apprestandosi ad accogliere oltre trecento studenti e studentesse residenti all’estero in Paesi non Ue intenzionati a frequentare il prossimo anno uno dei dieci corsi di laurea magistrale, tenuti interamente in... 🔗cataniatoday.it

Schifani: "Pronto il bando per la progettazione dei due termovalorizzatori a Catania e Palermo" - "Gentili organizzatori, con grande dispiacere e impegni istituzionali sopravvenuti non mi consentono di essere con voi oggi all'apertura di questo evento così importante e attuale, che mette al centro risorse e tecnologie per un ambiente sempre più sostenibile. Ma non potevo mancare con un... 🔗cataniatoday.it

Bando per la gestione del porto di Catania, l'Anac da ragione al consiglio comunale - "Ci sono casi in cui dispiace avere ragione. Dispiace perché è la prova di come il lavoro svolto dal Consiglio Comunale, con in testa il suo presidente Sebastiano Anastasi, non sia stato contemplato come avrebbe dovuto. Un’azione politica che aveva anticipato quello che poi, altri organismi come... 🔗cataniatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Catania si svuota, bando da 8 milioni contro lo spopolamento: a chi è rivolto e come partecipare. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Catania si svuota, bando da 8 milioni contro lo spopolamento: a chi è rivolto e come partecipare - Il finanziamento punta a "rallentare il processo di abbandono" nei piccoli comuni. Dal 2022 al 2023 nella provincia etnea si sono persi quasi 3 mila residenti. Un’emorragia che il governo regionale st ... 🔗cataniatoday.it

Catania, il bando per riqualificare la piscina della Plaia chiusa da tre anni - È stato pubblicato il bando per i lavori di riqualificazione della piscina di viale Kennedy, alla Plaia di Catania. La struttura comunale è chiusa da circa tre anni, dopo l’allagamento causato ... 🔗meridionews.it