Catania neonata di 7 mesi morta | la madre che soffriva di depressione l' ha lanciata dal balcone Il padre accusa un malore

Catania - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada dalla madre da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. La donna 40enne è. 🔗 Ilmessaggero.it - Catania, neonata di 7 mesi morta: la madre, che soffriva di depressione, l'ha lanciata dal balcone. Il padre accusa un malore - Dramma vicino: una bambina, di pochi, èdopo essere statain strada dallada una Misterbianco, nel Catanese. La donna 40enne è. 🔗 Ilmessaggero.it

Uccisa neonata di sette mesi a Catania, la madre l’ha gettata dal balcone - Una bambina di sette mesi è morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada da un balcone a Misterbianco, a Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Presente anche personale del 118 che ha tentato di soccorrere la bimba, che è deceduta prima dell’arrivo in ospedale a Catania. Un’altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato anche lui in ospedale Da quanto si apprende la madre in passato era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio era in amministrazione ... 🔗metropolitanmagazine.it

Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: la piccola è morta, il dramma a Misterbianco. Il papà ha acc; Orrore nel Catanese: bimba di 7 mesi muore dopo essere stata lanciata dal balcone; Misterbianco, mamma lancia la figlia di 7 mesi dal balcone: neonata morta; Catania, uccisa neonata di sette mesi: la madre l'ha gettata dal balcone. Fermata la donna. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Neonata lanciata dalla madre giù dal balcone, morta sul colpo a 7 mesi: il papà ha accusato un malore - Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada dal terzo piano di un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul ... 🔗msn.com

Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone, il dramma - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada dalla madre da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. La donna 40enne ... 🔗ilmessaggero.it

Catania, bimba lanciata dal balcone: i precedenti - Non è purtroppo un caso isolato la tragedia, avvenuta a Catania, dove una mamma con presunti disturbi psichiatrici ha lanciato la figlia di appena 7 mesi dal balcone di casa. 🔗msn.com