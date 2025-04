Lettera43.it - Catania, morta bambina di sette mesi: la madre l’ha lanciata dal balcone

A Misterbianco, in provincia di, unadiè morto dopo essere stata gettata dal secondo piano di un'abitazione in via Marchese. A compiere il gesto sarebbe stata la, immediatamente fermata dai carabinieri intervenuti sul posto. La donna, già sottoposta ad amministrazione di sostegno su decisione del tribunale etneo, era in carico ai servizi di salute mentale e in passato era stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio. La Procura del capoluogo etneo ha avviato un'indagine per chiarire i contorni dell'accaduto. Il padre della, che ha avuto un malore dopo l'episodio, è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento del fatto si trovavano nell'appartamento anche il fratello maggiore della vittima, dianni, e la nonna.