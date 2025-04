Catania | madre uccide bimba di 7 mesi lanciandola dal balcone

bimba di sette mesi è morta oggi, 30 aprile 2025, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa in provincia di Catania. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di FontanarossaL'articolo Catania: madre uccide bimba di 7 mesi lanciandola dal balcone proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Catania: madre uccide bimba di 7 mesi lanciandola dal balcone Unadi setteè morta oggi, 30 aprile 2025, dopo essere stata lanciata dalladaldi casa in provincia di. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di FontanarossaL'articolodi 7dalproviene da Firenze Post. 🔗 .com

