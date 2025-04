Ilfattoquotidiano.it - Catania, madre lancia la figlia dal balcone di casa: morta bimba di sette mesi

Lal’avrebbeta in strada daldi: ècosì una bambina di. Soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, lanon è sopravvissuta alle lesioni. È accaduto a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la donna e portata in caserma. La Procura diha aperto un’inchiesta. Lae la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini diper capire cosa sia successo. Un’altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato in ospedale a.Articolo in aggiornamentoL'articololadaldidiproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it