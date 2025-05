Catania madre lancia bambina di 7 mesi dal balcone del 2 piano la 40enne era stata sottoposta a due tso in passato piccola morta

madre di 40 anni ha lanciato la propria bambina di sette mesi dal balcone del seco 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Catania, madre lancia bambina di 7 mesi dal balcone del 2° piano, la 40enne era stata sottoposta a due tso in passato, piccola morta Al momento della tragedia in casa c’erano anche il primogenito della coppia, che ha sette anni, e la nonna. Appresa la notizia, il padre avrebbe messo in atto gesti autolesionistici e sarebbe stato soccorso Unadi 40 anni hato la propriadi settedaldel seco 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Catania, madre lancia bambina di 7 mesi dal balcone del 2° piano, la 40enne era stata sottoposta a due tso in passato, piccola morta - Al momento della tragedia in casa c’erano anche il primogenito della coppia, che ha sette anni, e la nonna. Appresa la notizia, il padre avrebbe messo in atto gesti autolesionistici e sarebbe stato soccorso Una madre di 40 anni ha lanciato la propria bambina di sette mesi dal balcone del seco 🔗ilgiornaleditalia.it

Catania, madre lancia bambina dal balcone: la piccola è morta - Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Presente anche personale del 118. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. 🔗tg24.sky.it

Tragedia a Catania: madre lancia la figlia di 7 mesi dal balcone - La tragedia e l’intervento dei soccorsi Una bambina di appena sette mesi ha perso la vita dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di un’abitazione a Misterbianco, in provincia di Catania. La donna, 40 anni, soffriva di disturbi psicologici, presumibilmente aggravati da una grave depressione post partum. Per questo motivo era seguita da un amministratore di sostegno, nominato dal Tribunale di Catania. 🔗dayitalianews.com

Approfondimenti da altre fonti

Catania, madre lancia la figlia dal terrazzo di casa: morta bimba di sette mesi; Mamma butta la figlia di pochi mesi dal balcone, piccola è morta; Bimba morta a Catania dopo che la madre l'ha gettata dal balcone, i parenti: Aveva la depressione post partum; Catania, lancia la figlia dal balcone: morta la bambina. La mamma è una paziente psichiatrica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lancia dal balcone la figlia di 7 mesi che muore: fermata la madre 40enne a Catania. Malore per il papà - Una bambina è morta dopo essere stata lanciata dal balcone in strada a Misterbianco, nel Catanese: la piccola aveva pochi mesi ... 🔗fanpage.it

Catania, lancia la figlia di sette mesi dal balcone: arrestata la madre - Tragedia a Misterbianco, nel Catanese: una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in conseg ... 🔗msn.com

Madre lancia la figlia giù dal balcone a Misterbianco. Soffriva di depressione post partum - La bambina è morta poco prima di raggiungere l'ospedale di Catania, la madre era affiancata da un amministratore di sostegno ... 🔗huffingtonpost.it