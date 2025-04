Catania madre lancia bambina dal balcone | la piccola è morta

Catania, madre lancia la figlia dal balcone di casa: morta bimba di sette mesi - La madre l’avrebbe lanciata in strada dal balcone di casa: è morta così una bambina di sette mesi. Soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, la bimba non è sopravvissuta alle lesioni. È accaduto a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la donna e portata in caserma. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. 🔗ilfattoquotidiano.it

