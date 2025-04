Catania lancia la figlia di sette mesi dal balcone | arrestata la madre

Tgcom24.mediaset.it - Catania, lancia la figlia di sette mesi dal balcone: arrestata la madre La piccola è morta durante il trasferimento in ospedale. La donna dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Catania, lancia la figlia di sette mesi dal balcone: fermata 40enne, era paziente psichiatrica - Una tragedia sconvolgente ha colpito Misterbianco, in provincia di Catania, dove una bambina di appena sette mesi ha perso la vita dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola è caduta nel vuoto ed è finita sulla strada sottostante. Alcuni passanti, accortisi immediatamente dell’accaduto, hanno prestato i […] The post Catania, lancia la figlia di sette mesi dal balcone: fermata 40enne, era paziente psichiatrica appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Catania, madre lancia la figlia dal balcone di casa: morta bimba di sette mesi - La madre l’avrebbe lanciata in strada dal balcone di casa: è morta così una bambina di sette mesi. Soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, la bimba non è sopravvissuta alle lesioni. È accaduto a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la donna e portata in caserma. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Catania, lancia la figlia di 7 mesi dal balcone: morta sul colpo - Orrore a Catania, dove una neonata è morta sul colpo lanciata con ogni probabilità dalla mamma dal balcone. La piccola, di soli sette mesi, è morta dopo essere stata lanciata da un balcone a Misterbianco. La bimba, caduta sulla strada, è stata soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, ma non è sopravvissuta alle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la madre, una 40enne che sembra aver avuto problemi di depressione, e l'hanno portata in caserma. 🔗liberoquotidiano.it

