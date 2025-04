Catania lancia la figlia dal balcone | la bambina è morta

Catania, dove una bambina di pochi mesi ha perso la vita in circostanze che stanno lasciando sgomenta l’intera comunità. Secondo quanto finora emerso, la piccola sarebbe stata lanciata dal balcone di un’abitazione da una donna, presumibilmente la madre, che è stata subito fermato dai carabinieri.L’episodio si è consumato in pochi attimi, ma il suo impatto emotivo e sociale è destinato a lasciare un segno profondo. Sul luogo della tragedia è intervenuto tempestivamente anche il personale sanitario del 118, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.bambina di pochi mesi muore in strada: arrestata una donnaSecondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori, la neonata sarebbe stata scaraventata nel vuoto dalla finestra di un appartamento situato ai piani alti di un palazzo residenziale. 🔗 Thesocialpost.it - Catania, lancia la figlia dal balcone: la bambina è morta Una tragedia inaudita ha scosso nella giornata di oggi il comune di Misterbianco, in provincia di, dove unadi pochi mesi ha perso la vita in circostanze che stanno lasciando sgomenta l’intera comunità. Secondo quanto finora emerso, la piccola sarebbe statata daldi un’abitazione da una donna, presumibilmente la madre, che è stata subito fermato dai carabinieri.L’episodio si è consumato in pochi attimi, ma il suo impatto emotivo e sociale è destinato a lasciare un segno profondo. Sul luogo della tragedia è intervenuto tempestivamente anche il personale sanitario del 118, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare: èsul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.di pochi mesi muore in strada: arrestata una donnaSecondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori, la neonata sarebbe stata scaraventata nel vuoto dalla finestra di un appartamento situato ai piani alti di un palazzo residenziale. 🔗 Thesocialpost.it

Madre lancia dal balcone la figlia di pochi mesi, orrore a Catania - Tragedia nella provincia di Catania, dove una bambina di appena sette mesi ha perso la vita in circostanze drammatiche. È accaduto a Misterbianco, dove secondo le prime ricostruzioni la neonata sarebbe stata lanciata dal balcone della propria abitazione dalla madre. La scena, sconvolgente, ha immediatamente richiamato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. 🔗caffeinamagazine.it

Catania, madre lancia la figlia dal balcone di casa: morta bimba di sette mesi - La madre l’avrebbe lanciata in strada dal balcone di casa: è morta così una bambina di sette mesi. Soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, la bimba non è sopravvissuta alle lesioni. È accaduto a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la donna e portata in caserma. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lancia dal balcone la figlia di pochi mesi che muore: fermata una madre di Catania - Una bambina è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese: la piccola aveva pochi mesi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Catania, lancia la figlia dal balcone: morta la bambina; Catania, madre lancia la figlia dal balcone di casa: morta bimba di sette mesi; Lancia dal balcone la figlia di pochi mesi che muore: fermata una madre di Catania; Catania, lancia la figlia dal balcone: morta la bambina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Catania, madre lancia la figlia dal balcone di casa: morta bimba di sette mesi - È accaduto a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato e portato in caserma la donna ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Mamma lancia la figlia neonata dal balcone: la piccola è morta. Il dramma a Misterbianco - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, ... 🔗msn.com

Lancia la figlia neonata dal balcone, morta sul colpo. Catania sotto choc - Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la ... 🔗affaritaliani.it