Catania droga nascosta in cantina scoperta dai cani della Polizia | arrestato con hashish erba e cocaina

arrestato a Catania per spaccio di droga, scoperta dai cani antidroga in una cantina del quartiere Zia Lisa. 🔗 Notizie.virgilio.it - Catania, droga nascosta in cantina scoperta dai cani della Polizia: arrestato con hashish, erba e cocaina Un uomo di 52 anni è statoper spaccio didaiantiin unadel quartiere Zia Lisa. 🔗 Notizie.virgilio.it

Catania, droga nascosta tra le arance, trovati 280 kg di marijuana e hashish in un camion proveniente dalla Spagna, fermate due persone - VIDEO - Nel camion sono state trovati 248 kg di marijuana e 32 di hashish A Catania un camion carico di droga è stato fermato e sequestrato dalla polizia. L'autoarticolato proveniva dalla Spagna ed era carico di arance, tra queste però erano nascoste diverse casse e borse contenenti 280 chili di mari 🔗ilgiornaleditalia.it

Narcotraffico dal Sud America, sequestrati 215 chili di cocaina a Catania: la droga nascosta tra la frutta esotica – Video - Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito, con il supporto di unità della compagnia Pronto impiego e cinofile, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Dora Catena nei confronti di sei persone accusate di avare gestito un’intensa attività di narcotraffico con importazioni dall’estero, con l’aggravante dell’ingente quantitativo. Contestualmente, è stata data esecuzione a un decreto d’urgenza emesso della Procura che ha disposto il sequestro di beni nella disponibilità degli indagati per circa 7,7 milioni di euro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cocaina nascosta in cantina e bilancini in casa: pusher arrestato in flagranza a Latina, sequestrata la droga - A Latina, un uomo è stato arrestato per spaccio di droga. Trovati cocaina, hashish e strumenti per il confezionamento. 🔗notizie.virgilio.it

