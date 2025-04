Catania donna uccide la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone Il papà in ospedale

Orrore a Catania, madre uccide la figlia di sette mesi lanciandola dal balcone: fermata la donna, il marito colto da malore - L’orrore a Misterbianco nel Catanese. Una bimba di sette mesi è morta, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Marchese. La piccola, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è morta prima di arrivare in ospedale per le gravissime lesioni riportate. 🔗secoloditalia.it

Catania, donna uccide la figlia di 7 mesi lanciandola dal balcone - Un gesto improvviso, ma preceduto da un malessere lungo e noto. Una quarantenne di Misterbianco, nel Catanese, ha lanciato dal secondo piano della palazzina in cui abita, la sua secondogenita di sette mesi. Per la bambina non c'è stato nulla da fare. La donna aveva già avuto problemi psichici in passato, era stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio e affidata a un amministratore di sostegno nominato dal tribunale di Catania. 🔗tgcom24.mediaset.it

