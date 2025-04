Catania bimba lanciata dal balcone | i precedenti

Catania, dove una mamma con presunti disturbi psichiatrici ha lanciato la figlia di appena 7 mesi dal balcone di casa. Appena due mesi fa, a Parigi, fece scalpore il caso di una studentessa statunitense in gita nella capitale francese che gettò il neonato . 🔗 (Adnkronos) – Non è purtroppo un caso isolato la tragedia, avvenuta a, dove una mamma con presunti disturbi psichiatrici ha lanciato la figlia di appena 7 mesi daldi casa. Appena due mesi fa, a Parigi, fece scalpore il caso di una studentessa statunitense in gita nella capitale francese che gettò il neonato . 🔗 Periodicodaily.com

Catania, morta bimba di pochi mesi lanciata dal balcone dalla madre - Una bambina di pochi mesi è morta dopo essere stata lanciata da un balcone a Misterbianco, in provincia di Catania. La piccola è caduta sulla strada: soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, non è sopravvissuta alle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la madre e l’hanno portata in caserma. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. 🔗lapresse.it

Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: la piccola è morta, il dramma a Misterbianco (vicino Catania) - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i... 🔗ilmessaggero.it

Misterbianco, bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: ‘Non accettava la gravidanza’ - La mamma 40enne soffriva di disturbi psichiatrici Una bambina di soli sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata dal secondo piano di una palazzina in via Marchese 93/A a Misterbianco, in provincia di Catania. La madre, la 40enne Annamaria Geraci con disturbi psichiatrici diagnosticati e seguita dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp, è stata fermata dai carabinieri e portata in caserma. 🔗notizieaudaci.it

Lanciata dal balcone dalla madre: morta una bimba di sette mesi a Catania - Una bambina di appena sette mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone al secondo piano della sua casa in via Marchese a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i c ... 🔗msn.com

Catania, madre lancia figlia dal balcone: morta bimba di 7 mesi - (Adnkronos) - Tragedia a Misterbianco nel Catanese. Una bimba di sette mesi è morta, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa. La donna, una quarantenne, che sembra avesse problemi p ... 🔗msn.com

Catania, donna uccide la figlia lanciandola dal balcone - La tragedia a Misterbianco, vicino a Catania: la bimba, che secondo le prime informazioni aveva pochi mesi di vita, è stata lanciata dal balcone ... 🔗msn.com