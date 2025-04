Casting per voci soliste dello Zecchino d’Oro 2025 | chiamata per i bambini tra i 3 e i 10 anni

2025 – Dopo il successo delle selezioni ufficiali per l'edizione 2024, torna a Vicolungo The Style Outlets il Casting tour per la prossima edizione dello Zecchino d'Oro!Domenica 4 maggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, i bambini dai 3 ai 10 anni che aspirano a diventare solisti dell'edizione 2025 del noto festival musicale potranno vivere l'emozione di cantare dal vivo i brani più amati delle scorse edizioni.Per partecipare è necessario iscriversi sul sito ufficiale di Zecchino d'Oro e selezionare la tappa "Vicolungo 2025". La partecipazione è gratuita e, per prepararsi al meglio alla prova, Zecchino d'Oro mette a disposizione la playlist ufficiale dei Casting: le canzoni si trovano su youtube alla voce Zecchino d'Oro Casting, pubblicate da Piccolo Coro dell'Antoniano.

