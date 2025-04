Castelnuovo di Vangioni trionfa contro Cenaia | vittoria in rimonta con gol decisivo di Cecchini

Castelnuovo di Walter Vangioni che, contro ogni pronostico, è andato ad espugnare il campo del Cenaia, formazione contro la quale, in campionato, nella stagione regolare, aveva perso, sia all’andata che al ritorno.Una partita capolavoro che ha visto, al 90’, meritatamente vincere in rimonta il Castelnuovo che, prima ha pareggiato lo svantaggio nei minuti finali del primo tempo con El Hadoui (tra i migliori in campo) e, poi, ha ribaltato il risultato a metà ripresa, grazie a un rigore trasformato da capitan Cecchini, sempre più sicuro rigorista della formazione gialloblu. Non era facile tirare quel penalty che avrebbe sicuramente dato una svolta alla gara, ma Cecchini, da buon capitano, è andato subito a prendersi il pallone, lo ha posizionato tranquillamente sul dischetto, per, poi, battere il portiere avversario. 🔗 Sport.quotidiano.net - Castelnuovo di Vangioni trionfa contro Cenaia: vittoria in rimonta con gol decisivo di Cecchini Grande impresa deldi Walterche,ogni pronostico, è andato ad espugnare il campo del, formazionela quale, in campionato, nella stagione regolare, aveva perso, sia all’andata che al ritorno.Una partita capolavoro che ha visto, al 90’, meritatamente vincere inilche, prima ha pareggiato lo svantaggio nei minuti finali del primo tempo con El Hadoui (tra i migliori in campo) e, poi, ha ribaltato il risultato a metà ripresa, grazie a un rigore trasformato da capitan, sempre più sicuro rigorista della formazione gialloblu. Non era facile tirare quel penalty che avrebbe sicuramente dato una svolta alla gara, ma, da buon capitano, è andato subito a prendersi il pallone, lo ha posizionato tranquillamente sul dischetto, per, poi, battere il portiere avversario. 🔗 Sport.quotidiano.net

