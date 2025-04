Castel di Sangro si prepara al ritiro estivo del Napoli

Castel di Sangro tifa per il Napoli campione d'Italia e si prepara per il ritiro estivo che si terrà tra fine luglio e inizio agosto. Le date devono ancora essere stabilite, ma nel capoluogo sangrino è partita la macchina organizzativa per accogliere i partenopei per il quinto anni di fila. Tra le possibili novità l'allestimento del Palasport che, spera il sindaco Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell'Aquila, "possa ospitare il trofeo perché l'Abruzzo finora ha portato bene al Napoli. Da quando gli azzurri si allenano nei nostri impianti hanno vinto uno scudetto e una Coppa Italia. Ora speriamo che arrivi il secondo scudetto". L'anno scorso, nei sedici giorni di ritiro, in centomila hanno raggiunto Castel di Sangro (L'Aquila) per assistere agli allenamenti e alle quattro amichevoli degli azzurri.

Napoli-Castel Di Sangro, scoppia la polemica! 16 domande per chiedere chiarimenti - L’ex presidente della regione Abruzzo solleva la polemica, chiesti chiarimenti in merito all’accordo con il Napoli. Nell’estate del 2025 il Napoli andrà in ritiro a Castel Di Sangro per il quinto anno consecutivo. Un accordo con il Comune abruzzese che sarà valido anche per i prossimi 7 anni che sta scatenando una polemica enorme da parte da alcune istituzioni locali. In particolare è Luciano D’Alfonso, ex presidente della regione Abruzzo, ad aver messo in dubbio il contatto stipulato con il club di Aurelio De Laurentiis. 🔗spazionapoli.it

Napoli, rettifica sulle date dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro - Napoli, smentite le date del ritiro In merito all’articolo pubblicato oggi, in cui si riportava l’inizio dei ritiri della Ssc Napoli, rettifichiamo quanto riportato. Come … L'articolo Napoli, rettifica sulle date dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

