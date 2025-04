Cassino solidarietà in tavola

Cassino ripropone "Solidarietavola", il pranzo solidale che si terrà domenica 4 maggio 2025, dalle ore 12:30 alle 18:00, lungo Corso della Repubblica. Un evento che conferma l'impegno dell'associazione nel promuovere iniziative che. 🔗 Frosinonetoday.it - Cassino, solidarietà in tavola Dopo il grande successo dello scorso anno, la Pro Loco diripropone "Solidarie", il pranzo solidale che si terrà domenica 4 maggio 2025, dalle ore 12:30 alle 18:00, lungo Corso della Repubblica. Un evento che conferma l'impegno dell'associazione nel promuovere iniziative che. 🔗 Frosinonetoday.it

Raccolta fondi: tutti a tavola per la solidarietà - Celebra dieci anni la cena benefica “Aggiungi un pasto a tavola”, promossa dalla rete di associazioni della città Varese Solidale. Un appuntamento diventato ormai una tradizione, che porta avanti lo stesso scopo di sempre: raccogliere fondi a favore delle istituzioni che gratuitamente distribuiscono alimenti alle persone bisognose (Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana, Emporio Solidale). 🔗ilgiorno.it

A tavola per sostenere la ricerca: l'Istituto oncologico romagnolo lancia la Cena di solidarietà - Nuovo appuntamento con la solidarietà e il sostegno alla ricerca organizzato dall'Istituto oncologico romagnolo. Giovedì 6 marzo alle 20 al Ristorante Alexander di via Bassa del Pignataro 8 si terrà la “Cena di Beneficenza”, iniziativa il cui contributo sarà interamente dedicato all’acquisto di... 🔗ravennatoday.it

Solidarietà, in 150 a tavola per la Cena dei talenti: raccolti 4mila euro - Pisa, 3 aprile 2025 – La solidarietà è protagonista alla seconda edizione della Cena dei Talenti organizzata dall'associazione Talenti Autistici aps e Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli e del Comune di Pisa presso l'Osteria Sottosella del Centro Ippico Boccadarno di Marina di Pisa. Oltre 150 persone si sono sedute a tavola mercoledì 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, gustando il ricco menu preparato dai ristoratori del direttivo ConfRistoranti Confcommercio Pisa. 🔗lanazione.it

