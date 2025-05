Cassazione conferma il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano | obbligo di braccialetto elettronico

Alessandro Basciano e l’influencer Sophie Codegoni ha raggiunto una nuova, importante tappa. La Corte di Cassazione ha infatti reso definitivo il provvedimento che impone al deejay 35enne il divieto di avvicinamento alla ex compagna e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Un caso che ha tenuto banco sui media per mesi e che ora merita di essere ricostruito nei suoi sviluppi più significativi.Le origini della vicendaLa storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, conosciutisi durante la loro partecipazione al reality show nel 2022, ha cominciato a fare discutere quando la giovane modella 23enne ha presentato una denuncia per stalking nel dicembre 2023. Secondo quanto riportato dagli atti giudiziari, Codegoni avrebbe subito una serie di comportamenti persecutori da parte dell’ex compagno, culminati in minacce e insulti ripetuti, anche attraverso messaggi privati. 🔗 Ilfogliettone.it - Cassazione conferma il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano: obbligo di braccialetto elettronico La vicenda giudiziaria che vede coinvolti l’ex concorrente del Grande Fratello Vipe l’influencer Sophie Codegoni ha raggiunto una nuova, importante tappa. La Corte diha infatti reso definitivo il provvedimento che impone al deejay 35enne ildialla ex compagna e l’di indossare un. Un caso che ha tenuto banco sui media per mesi e che ora merita di essere ricostruito nei suoi sviluppi più significativi.Le origini della vicendaLa storia trae Sophie Codegoni, conosciutisi durante la loro partecipazione al reality show nel 2022, ha cominciato a fare discutere quando la giovane modella 23enne ha presentato una denuncia per stalking nel dicembre 2023. Secondo quanto riportato dagli atti giudiziari, Codegoni avrebbe subito una serie di comportamenti persecutori da parte dell’ex compagno, culminati in minacce e insulti ripetuti, anche attraverso messaggi privati. 🔗 Ilfogliettone.it

