Cassa Forense la salernitana Marisa Annunziata è la nuova presidente

La salernitana Marisa Annunziata è stata eletta presidente di Cassa Forense: è la prima donna a guidare l'ente previdenziale degli avvocati italiani. Un segnale di attenzione alle trasformazioni che attraversano l'avvocatura italiana, in un momento segnato da sfide economiche, sociali e.

Cassa forense, Maria Annunziata presidente, è la prima donna - Maria Annunziata, 63 anni, iscritta all'Ordine degli avvocati di Salerno, è stata eletta presidente della Cassa forense. Lo si apprende a seguito della riunione dell'assemblea dei delegati dell'Ente p ... 🔗ansa.it