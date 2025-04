Casorate Sempione esulta il Toscanini | nessun taglio alle classi della scuola dell’infanzia

Casorate Sempione, 30 aprile 2025 – nessuna soppressione di classi alla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Toscanini: restano cinque sezioni. La comunicazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese ha ridato serenità alle famiglie, dopo giorni di mobilitazione, con striscioni appesi all’esterno della scuola e appelli: dunque accolte le richieste avanzate dal Comitato dei genitori e dalla direzione scolastica. esultano mamme e papà. “Abbiamo vinto!”, hanno scritto in un messaggio condiviso sui social. “Il provveditorato ha ascoltato le nostre voci, ha compreso l’importanza di mantenere le nostre classi dell’infanzia così come sono. Le nostre bambine e i nostri bambini potranno continuare a crescere e imparare in un ambiente sereno e con la cura e l’attenzione che meritano”. 🔗 Ilgiorno.it - Casorate Sempione, esulta il Toscanini: nessun taglio alle classi della scuola dell’infanzia , 30 aprile 2025 –a soppressione dialladell’istituto comprensivo: restano cinque sezioni. La comunicazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese ha ridato serenitàfamiglie, dopo giorni di mobilitazione, con striscioni appesi all’esternoe appelli: dunque accolte le richieste avanzate dal Comitato dei genitori e dalla direzione scolastica.no mamme e papà. “Abbiamo vinto!”, hanno scritto in un messaggio condiviso sui social. “Il provveditorato ha ascoltato le nostre voci, ha compreso l’importanza di mantenere le nostrecosì come sono. Le nostre bambine e i nostri bambini potranno continuare a crescere e imparare in un ambiente sereno e con la cura e l’attenzione che meritano”. 🔗 Ilgiorno.it

Otto bambini in meno. E a Casorate “salta” una classe su cinque alla scuola dell’infanzia - A Casorate Sempione, ad esempio, chiude una classe su cinque della ... la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Toscanini che comprende la scuola dell’infanzia casoratese. La dirigente ... 🔗varesenews.it

Casorate Sempione avrà ancora cinque sezioni alla scuola dell’infanzia - Per l'anno scolastico 2025/2026 era prevista la riduzione a quattro sezioni. Ma la mobilitazione dei genitori e della stessa scuola ha portato l'Ufficio Scolastico Territoriale a fare un passo indietr ... 🔗varesenews.it