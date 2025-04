Caso Spinelli l’appello | Un intervento umanitario per salvare mio marito

Spinelli, 59enne nato a Cesena e residente fin da bambino in Venezuela a Caracas. Dal giorno dell’arresto (15 mesi fa) Giancarlo Spinelli, che era architetto in un piccolo Comune e per passione riparava armi per l’esercito, è ancora in attesa di un processo. Non si conoscono formalmente i capi di accusa: è stata avviata solo una fase istruttoria, ma il processo vero e proprio non è mai iniziato. E’ stato arrestato il 21 febbraio 2024 nella sua casa di Caracas, con le accuse di tradimento della Patria, terrorismo, traffico d’armi e associazione a delinquere. Poi il buio più completo. Nessun’altra spiegazione a lui o ai familiari. La moglie venezuelana Maria Alejandra Portillo, architetto, chiede aiuto alle autorità italiane perché facciano da tramite con il Governo venezuelano per far uscire di prigione il marito dato che soffre di gravi problemi di salute. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Caso Spinelli, l’appello: “Un intervento umanitario per salvare mio marito” Cesena, 30 aprile 2025 – Una vicenda con molti punti oscuri. Un arresto improvviso e inspiegabile – a detta dei familiari – quello di Giancarlo, 59enne nato a Cesena e residente fin da bambino in Venezuela a Caracas. Dal giorno dell’arresto (15 mesi fa) Giancarlo, che era architetto in un piccolo Comune e per passione riparava armi per l’esercito, è ancora in attesa di un processo. Non si conoscono formalmente i capi di accusa: è stata avviata solo una fase istruttoria, ma il processo vero e proprio non è mai iniziato. E’ stato arrestato il 21 febbraio 2024 nella sua casa di Caracas, con le accuse di tradimento della Patria, terrorismo, traffico d’armi e associazione a delinquere. Poi il buio più completo. Nessun’altra spiegazione a lui o ai familiari. La moglie venezuelana Maria Alejandra Portillo, architetto, chiede aiuto alle autorità italiane perché facciano da tramite con il Governo venezuelano per far uscire di prigione ildato che soffre di gravi problemi di salute. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Saman Abbas, oggi il processo di appello. Le tappe del caso - È iniziato oggi il processo alla Corte di assise di appello di Bologna per l’omicidio di Saman Abbas, la diciottenne pakistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l’1° maggio del 2021. Sono imputati Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i genitori della ragazza, condannati all'ergastolo dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia. La madre è stata estradata in Italia lo scorso 22 agosto e non ha partecipato al primo grado di giudizio, mentre il padre è stato consegnato dal Pakistan a processo in corso. 🔗tg24.sky.it

Caso Trentini, l’appello della madre a “Che Tempo che fa” - Ha parlato da Fabio Fazio Dal 15 novembre la famiglia di Alberto Trentini ha perso contatti con il figlio, imprigionato in Venezuela. Ieri sera, 16 febbraio, la madre Armanda ha lanciato un appello in diretta tv a Che Tempo che fa. «Ho scritto una lettera e la nostra avvocata l’ha inoltrata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e proprio perché è madre pure lei, mi aspetto che me lo porti a casa, che percorra delle strade anche facendosi aiutare dalle Istituzioni di altri Paesi come è stato fatto per la nostra giornalista Cecilia Sala». 🔗361magazine.com

Prigioniero in Venezuela: "Mio marito è in un lager. Lo fanno morire, aiutateci" - L’appello di Maria Alejandra Portillo, compagna del cesenate Giancarlo Spinelli "Da tre mesi è chiuso in un carcere orribile. Sta male. Pochi escono vivi da lì". 🔗msn.com

Venezuela, italiano in cella. La famiglia: è innocente. Nuovo caso diplomatico - Roberto Spinelli è nato a Cesena ma da anni si è trasferito a Caracas. Riparatore di armi, è stato arrestato con l’accusa di tradimento della Patria. Il cugino dall’Italia: “È rinchiuso in un lager, a ... 🔗quotidiano.net

Lo strazio della moglie di Spinelli: "In carcere la sua vita è in pericolo" - L’architetto cesenate detenuto da oltre un anno in Venezuela è in gravi condizioni di salute. Maria Alejandra Portillo: "Da 15 giorni non ho più sue notizie. Ha bisogno di cure mediche urgenti". 🔗msn.com