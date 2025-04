Caso Orlandi l’ex Digos | Fu chiesta liberazione Agca ma mai data prova esistenza in vita

(Adnkronos) – Su Emanuela Orlandi dopo il rapimento "non si ebbe mai prova dell'esistenza in vita della ragazza e lo stesso Ali Agca, all'epoca detenuto in esecuzione pena, in qualche modo si dissociò da questa richiesta di sua liberazione. Si arrivò alla scadenza dell'ultimatum e non furono avviate iniziative per la liberazione concreta di Ali Agca."

