Caso Huawei assistente di Martusciello interrogata per 7 ore

Martusciello (non indagato in questa inchiesta). Lo conferma all'AGI il legale della donna, Antimo Giaccio. 🔗 Casertanews.it - Caso Huawei, assistente di Martusciello interrogata per 7 ore Un interrogatorio di sette ore, al termine del quale sono decadute le principali accuse contestate a Lucia Simeone, conosciuta come Luciana, collaboratrice dell'eurodeputato Fulvio(non indagato in questa inchiesta). Lo conferma all'AGI il legale della donna, Antimo Giaccio. 🔗 Casertanews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Huawei, assistente di Martusciello arrestata: ok alla revoca dei domiciliari per Luciana Simeone - Inchiesta su presunte corruzioni all?ombra del Parlamento Europeo, l?autorità giudiziaria della Procura Federale belga dice ok alla revoca della misura cautelare a carico di... 🔗ilmattino.it

Caso Huawei: arrestata a Caserta l'assistente di Martusciello - AGI - Associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione. Sono queste le contestazioni mosse dalle autorità giudiziarie belghe nei confronti di Lucia Simeone, conosciuta come Luciana, collaboratrice del parlamentare europeo di Forza Italia Fulvio Martusciello, di Ercolano ma raggiunta da un mandato di arresto europeo e arrestata dalla Polizia di Stato nel Casertano. L'indagine in cui è implicata, secondo quanto si apprende, è quella legata al colosso Huawei che ha portato già a 4 arresti di lobbisti a Bruxelles e perquisizioni. 🔗agi.it

Chi sono Rivellini (Lega) e Caputo (Italia Viva), ex eurodeputati campani che condividevano l’assistente arrestato per il caso Huawei - Oltre all’ex assistente in Europarlamento arrestato per il caso Huawei, il coordinatore napoletano della Lega Enzo Rivellini e l’assessore regionale renziano all’Agricoltura Nicola Caputo hanno in comune due cose: l’origine campana e i trascorsi in consiglio regionale, la palestra migliore per l’esercizio della raccolta – e cura – delle preferenze personali. Senza le quali puoi forse sperare in un listino bloccato alle politiche, ma non prendi il volo per Bruxelles e Strasburgo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Huawei, assistente di Martusciello interrogata per 7 ore; Inchiesta Huawei, l'assistente di Martusciello interrogata per sette ore; Caso Huawei, assistente di Martusciello arrestata: ok alla revoca dei domiciliari per Luciana Simeone; Caso Huawei, in carcere l'assistente di Martusciello. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inchiesta Huawei, l'assistente di Martusciello interrogata per sette ore - E' stata interrogata in Belgio ieri per sette ore Lucia Simeone, la segretaria dell'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello indagata nel caso delle presunte tangenti pagate da lobbisti Huawei ... 🔗napolitoday.it

Inchiesta Huawei, revocato arresto assistente eurodeputato Martusciello, Lucia Simeone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta Huawei, revocato arresto assistente eurodeputato Martusciello, Lucia Simeone ... 🔗tg24.sky.it

Caso Huawei, assistente di Martusciello arrestata: ok alla revoca dei domiciliari per Luciana Simeone - Una possibile svolta nel caso Huawei. Agli atti verrà depositata una lettera del giudice di istruzione belga all’avvocato Anthony Rizzo, che assiste Simeone assieme ai due avvocati napoletani ... 🔗ilmattino.it