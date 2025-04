Caso Gintoneria Stefania Nobile voleva il TSO per Davide Lacerenza | Dipendenza pericolosa temeva dilapidasse tutto

Stefania Nobile avrebbe contattato il suo avvocato, Liborio Cataliotti, per valutare la possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) o un amministratore di sostegno a Davide Lacerenza. Secondo quanto riportato da Telelombardia, la richiesta nasceva da una forte preoccupazione per lo stato psicofisico dell'ex compagno, legato a una presunta Dipendenza dalla droga.Il racconto dell'avvocatoLo stesso Cataliotti, legale sia di Nobile che di Lacerenza, ha spiegato che la figlia di Wanna Marchi si sarebbe presentata nel suo studio ignara di qualunque indagine in corso, chiedendo strumenti legali per intervenire."Mi chiese se fosse possibile obbligarlo a curarsi", ha raccontato il legale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

