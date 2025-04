Caso Gintoneria l’avvocato di Stefania Nobile | “Lei mi contattò per far fare un Tso a Lacerenza”

L'avvocato di Stefania Nobile e Davide Lacerenza ha raccontato di essere stato contattato dalla figlia di Wanna Marchi, che gli avrebbe chiesto la possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio a Lacerenza per la sua dipendenza dalle droghe. Il legale ha anche smentito l'esistenza di un "tesoro" che i due indagati custodirebbero in Albania derivato, secondo gli investigatori, dalle attività illecite della Gintoneria.

Caso Gintoneria, Stefania Nobile non fa ricorso contro gli arresti domiciliari: “Nessun profitto personale” - "Abbiamo deciso di non impugnare la misura cautelare per dare modo agli inquirenti di verificare l'assoluta assenza di profitti personali diretti o indiretti da parte di Stefania Nobile", ha fatto sapere l'avvocato Liborio Cataliotti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Gintoneria di Milano, la difesa chiede il Sert per Davide Lacerenza e cure mediche per Stefania Nobile - Liborio Cataliotti, avvocato di Stefania Nobile e Davide Lacerenza, indagati per giri di prostituzione e stupefacenti nella Gintoneria di Milano, chiede che i suoi assistiti siano messi nelle condizioni di svolgere "programmi terapeutici di diversa natura".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Gintoneria: Stefania Nobile non risponde al gip - AGI - Stefania Nobile come preannunciato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia con la gip di Milano Alessandra Di Fazio dopo l'arresto con le accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 15.30 è atteso davanti alla giudice anche l'ex compagno Davide Lacerenza che risponde delle stesse accuse. 🔗agi.it

Inchiesta Gintoneria, il Tribunale del Riesame conferma il sequestro da 900mila euro a Davide Lacerenza - I giudici di Milano respingono il ricorso. Lacerenza è ai domiciliari dal 4 marzo scorso, come Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi ... 🔗msn.com

