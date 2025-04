Caso Garlasco nuove rivelazioni | Chi l’ha visto svela il nome del terzo uomo

Garlasco, il Caso torna a far parlare di sé. Nella puntata del 30 aprile 2025 di Chi l'ha visto, condotto da Federica Sciarelli, sono stati rivelati nuovi elementi che potrebbero dare una svolta alle indagini. Sotto i riflettori, ancora una volta, Andrea Sempio, già coinvolto nel Caso come figura discussa e oggi nuovamente chiamato in causa. Ma la novità più rilevante è l'emergere di un terzo uomo, un certo Antonio, ex vigile del fuoco.La madre di Andrea Sempio interrogata in caserma: malore e tensioneDaniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata convocata nei giorni scorsi in caserma come persona informata sui fatti. Durante l'interrogatorio, qualcosa l'ha profondamente turbata: alla menzione di un nome specifico, la donna ha accusato un grave malore e ha dovuto abbandonare la caserma.

